Fatih’te hareketli anlar; çorap dolu poşeti çaldığı iddia edilen şüpheliyi dövdüler

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Gedikpaşa Kadırga Limanı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iki kişi, cadde üzerindeki esnaftan çorap dolu bir poşet çalarak koşmaya başladı. Esnafı peşine takan şüpheliler, daha sonra bir sokağa girdi. Esnafın bağırması üzerine şüphelilerden biri vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli, esnaf ve çevredekiler tarafından darbedildi. Esnaf, çorap poşetini alarak uzaklaştıktan sonra şüpheli de vatandaşlar tarafından bir süre sonra serbest bırakıldı.