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Giriş Tarihi: 25.6.2023 11:59

Fatih'te İETT şoförleri baltayla birbirine saldırdı

Fatih'te bir İETT otobüs şoförü aynasına çarptığını öne sürdüğü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı. Saldırganı yolcular sakinleştirmeye çalışırken taraflar ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü.

DHA
Fatih’te İETT şoförleri baltayla birbirine saldırdı

Olay, bugün sabah saatlerinde Fatih Millet Caddesi'nde meydan geldi. İddiaya göre 34 NL 7518 plakalı otobüsü kullanan İETT şoförü cadde üzerinde ilerlerken 34 HO 1844 plakalı başka bir İETT otobüsünün aynasına çarptı.



Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen sürücü, aracından aldığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı. Baltayla otobüsün camını ve aynasını kıran şoförü yolcular sakinleştirmeye çalıştı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürürken, otobüsler yetkililer tarafından olay yerinden çekildi.

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Fatih'te İETT şoförleri baltayla birbirine saldırdı
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