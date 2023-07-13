Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga
Giriş Tarihi: 13.7.2023 04:24 Son Güncelleme: 13.7.2023 04:34

Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga

Fatih'te iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu şans eseri yaralanan olmazken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

DHA
Fatih’te iki grup arasında silahlı kavga

Olay, Muhsine Hatun Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesiyle, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Açılan ateş sonrası şans eseri yaralanan olmazken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada devriye gezen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçileri silah sesleri üzerine kavga edenlere müdahale etti. İhbarla gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri alıp, iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Çok sayıda boş kovan olduğunu tespit eden ekipler, ateş açan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Japonya'daki biri Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?
Vekiller izin almadan adım bile atamayacaklar: CHP'deki konuşma yasağı resmileşti
CHP Genel Merkezi'ne gelen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Derhal istifanı açıkla
Mars’ta büyük keşif! Çin aracı 400 bin yıllık detayı buldu
Son dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu
Son dakika | Başkan Erdoğan: İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde karar TBMM'nin
Seyyid Abdülbaki Elhüseyni hayatını kaybetti
Bunların da dertleri bitmiyor
Tanju Özcan'dan CHP'ye sert sözler! "Partinin bugünkü yönetimi emperyal güçlerin askeri gibi çalışıyor"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA