Fatih’te ilginç görüntüler; kamyonun altına giren kişi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı

Görüntüler sabah saatlerinde Laleli Gençtürk Caddesi'nde kaydedildi. Sarhoş olduğu öne sürülen bir kişi, park edilen kargo şirketine ait kamyonun altına girdi. Sesleri duyan kamyonun şoförü, araçtan inip, baktığında kamyonun altında yatan kişiyi fark etti. Kamyon şoförü ve çevredekiler, yatan kişiyi buradan çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Durum, polise bildirildi. Kamyonun altına yatan kişi, polis ve esnafın uzun uğraşları sonucu, buradan çıkarıldı. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı öğrenilen kişi olay yerinden uzaklaştı.