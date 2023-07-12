Fatih’te inşatta yapılan kazı yan binanın duvarını yıktı

"ÇOCUKLARI AŞAĞI İNDİRDİĞİM GİBİ DUVAR ÇÖKTÜ"

Apartman sakini Yıldız Geyik, "Bende kiracıyım. 4-5 çocuğum var. Bugün sabahtan beri sokaktayız. Hiçbir şey yemedik. Şuanda eve giremiyoruz. Evi mühürlediler. Yani bir yetkili gelmedi. Demedi bugün nerede kalacaksınız? Bir yurt olsun, otel olsun insanı yerleştirmez mi? Ben bu saate kadar sokaktayım, çocuklarım komşuda, yani böyle bir şey olabilir mi? Benim beyaz eşyalarım ve yatak odam olduğu gibi çöktü. Sabah saat 10.00'da ses duydum. Dışarıdan geldim burada duvar çöktü. Yukarı çıktım. Çocukları aşağı indirdiğim gibi duvar çöktü. Bizim bina komple hasar gördü. Yan taraflarda hasar görmüş. Müteahhit buranın yıkımını yaparken, bizi dışarı çıkartmadı. Burada çok yanlış bir yıkım oldu. Yıkım yapılırken, burada hayat söz konusu değil mi? Bunu yıkarken, bodrum katın duvarını yıktı. Ve kadının 4 çocuğu içerideydi. 14 daire var. Her dairede 5-6 kişi yaşıyor. Şuanda akrabası olan gitti. Akrabası olmayan sokaklarda kaldı. Hiçbir bilgi almadık. Muhtar evine gitti. Telefonunu kapattı. Belediyeyi aradım saat 20.30'da çocuklarımla sokakta kaldım dedim. 'Sabah 8.00'de arayın' dediler. 'Size bir yer ayarlarız' dedi. Fakat ben bu gece nerede kalacağım? ö dedi.

Tahliye edilen apartman sakini İrfan Bozbulut, "Tabi biz kiracı olarak, gündüz saat 12.00'dan beri mağduruz ve dışarıdayız. Bütün eşyalarımız apartmanın içerisinde. Ne ev sahibi, belediye ekibi müteahhit gelip bizim derdimizi kimse sormadı. Hepimiz çocuklarla beraber dışarıdayız. Neden yıkıldığını söylemediler. Müteahhit buradan gitti. Mağduruz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Herhalde parklarda kalacağız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.