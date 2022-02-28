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Giriş Tarihi: 28.2.2022 16:20

Fatih'te kaçak göçmen operasyonu! 73 kişi yakalandı

Fatih’te kaçak göçmen operasyonu! 73 kişi yakalandı

Fatih'te kaçak göçmenlerin tutuldukları 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 73 göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, ülkeye kaçak yollarla giriş yapan göçmenlere yönelik çalışma başlatı. Çalışmalar sonucunda Fatih'te göçmenlerin tutulduğunu tespit ettiği 7 ayrı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekât destekli operasyonlarda 73 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan 73 yabancı uyruklu göçmenin sınır dışı edilmesi için işlemleri devam ediyor. Öte yandan adreslere yapılan baskın anları kameralara yansıdı.

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Fatih'te kaçak göçmen operasyonu! 73 kişi yakalandı
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