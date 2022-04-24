Fatih’te kafasına atılan cisim sonucu merdivenlerden düşen polis şehit oldu

Fatih Ayvansaray’da takip ettikleri bir şüpheliyi yakalamak için bir adresin önünde bekleyen ilçe emniyet müdürlüğünde görevli Zafer Mat isimli polis memuru, şüphelinin attığı cismin başına isabet etmesi sonucu binanın ikinci katındaki merdivenlerden düştü. Hastaneye kaldırılan polis şehit oldu.
Olay, Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rifai Sokak'ta gece 02.30 sıralarında meydana geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Zafer Mat ve beraberindeki polisler bir şahsı yakalamak için sokak üzerinde bulunan bir binanın önünde beklemeye başladı. Bu sırada aranan şahıs tarafından polis memuru Zafer Mat'a doğru bir cisim atıldı.
HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Atılan cismin başına isabet etmesi sonucunda Zafer Mat, merdivenlerden yere düştü. Yere düşen polis ağır yaralandı. Meslektaşlarının haber vermesi sonucu olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.