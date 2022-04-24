Fatih’te kafasına atılan cisim sonucu merdivenlerden düşen polis şehit oldu

Olay, Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rifai Sokak'ta gece 02.30 sıralarında meydana geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Zafer Mat ve beraberindeki polisler bir şahsı yakalamak için sokak üzerinde bulunan bir binanın önünde beklemeye başladı. Bu sırada aranan şahıs tarafından polis memuru Zafer Mat'a doğru bir cisim atıldı.Atılan cismin başına isabet etmesi sonucunda Zafer Mat, merdivenlerden yere düştü. Yere düşen polis ağır yaralandı. Meslektaşlarının haber vermesi sonucu olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.