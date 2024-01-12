Fatih’te kargo şubesine gasp anı kamerada

Şüphelilerin sorgusu Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Emniyette yapılan soruşturma sonucu Mehmet A.'nın daha önceden 16, Sezer A.'nın ise 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet A. ve Sezer A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğan D. ve M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.