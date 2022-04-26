Fatih’te kaynak makinesiyle kuyumcu soygunu

Olay, sabah 05.00 sıralarında Fatih Millet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın girişinde bulunan kuyumcuya gelen kimliği belirsiz kişiler, yan taraftaki binanın duvarını kırarak içeriye girdi. Soyguncular yanlarında getirdikleri Kaynak makinesiyle kuyumcunun kasasını kesmeye başladı. Bu sırada kuyumcunun yangin alarmı çaldı.

ALARM ÇALINCA ORTAYA ÇIKTI

Alarmın çalması üzerine soyguncular işyerinden kaçtı. Alarm uyarısı üzerine iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Yangın İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyumcuya giren polis ve itfaiye ekipleri olayın yangın değil de soygun olduğunu anladı.

NE KADAR ALTIN ÇALINDIĞINI BELİRLEMEK İÇİÑ CALISMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken kuyumcudan ne kadar altın çalındığı yapılacak inceleme sonucunda belli olacak. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.