Fatih’te kimlik kontrolü yapmak isteyen iki polisi yüzünden vurdular

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Eve giren polis Ergül Maden (28)'in cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya gelen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler (61)'i öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi. G.G.'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi.
FATİH'TE KİMLİK SORAN POLİSLERE SİLAHLA SALDIRDI
Polisin aradığı G.G. (32)'yi Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kimliği henüz belirlenemeyen şahıs İsmail Sefa Sokağı ile Kenan Bey sokağının kesiştiği marketin önünde sivil polis memurları Özgür Karagöz ve Oğuzhan Kurutaç tarafından durduruldu. İki sivil polisin kimlik kontrolü sırasında durdurduğu iki kişi silahla polislerin kafasına doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memurlarından Özgür Karagöz yüzünden isabet alıp sıyırırken diğer polis memuru Oğuzhan Kurutaç'ın yüzüne mermi saplandı.
Görgü tanığı Levent Aydın Ayebe, "Polis memuru arkadaşlar rutin uygulama yapıyordu. Kimlikleri çıkartırken ateş ettiler. Ateş sonucu polis memuru arkadaş yaralandı. Onlarda kaçarken ateş etmeye devam ettiler. 5-6 el ateş açtılar. Açılan ateş sonucu yol kenarındaki bir aracın da camı patladı. Sonra kaçtıkları sırada mermileri yol kenarına attılar. Kaldırımın üstünde kimlik isterken bunlarda ateş etti. Şahıslar sırt çantaları ile yürürken İDO iskelesini soruyorlardı" dedi.
Bu arada yaralı polisler için meslektaşları hastaneye akın etti. Polisler yaralı meslektaşları için kan vermek için gelirken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yaralıları ziyaret etti.