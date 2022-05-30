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Giriş Tarihi: 30.5.2022 03:47

Fatih'te korku dolu anlar yaşadı! 2 katlı ahşap bina çöktü

İHA
Fatih’te korku dolu anlar yaşadı! 2 katlı ahşap bina çöktü

İstanbul Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü. Çökmenin etkisiyle çıkan gürültü ve sarsıntı mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken yan binada maddî hasar oluşturdu

Olay, Fatih Kocamustafapaşa Merhaba Caddesi'nde saat 00.00'da meydana geldi. İddiaya göre daha önce çökme tehlikesine karşı Fatih Belediyesi tarafından etrafı çelik bariyerlerle çevrilen iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binanın çökmesiyle çıkan gürültü ve sarsıntı mahalle sakinlerini korkuttu.

Binanın çöktüğü gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise çöken binanın içerisini kontrol etti. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken çöken binanın parçaları yan binaya çarparak maddî hasar oluşturdu. Zabıta ekipleri ise binayla ilgili çalışma başlattı.

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Fatih'te korku dolu anlar yaşadı! 2 katlı ahşap bina çöktü
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