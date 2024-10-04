Haberler Yaşam Haberleri Fatih’te Macaristan ve Cezayirli turistleri soyan Uruguaylı yakalandı
Giriş Tarihi: 4.10.2024 11:49 Son Güncelleme: 4.10.2024 12:42

Fatih’te Macaristan ve Cezayirli turistleri soyan Uruguaylı yakalandı

İstanbul Fatih’de 67 yaşındaki Uruguaylı hırsız otel lobilerinde takip ettiği Macaristanlı ve Cezayirli turistlerin çantalarını çaldı. İncelenen kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen Uruguaylı hırsız Hector B. Gözaltına alındı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fatih’te Macaristan ve Cezayirli turistleri soyan Uruguaylı yakalandı

Fatih'te geçtiğimiz ay meydana gelen olayda Macaristanlı turist B.K.'nın kaldığı otelin lobisinden çantası çalındı. İçerisinde 3 bin Euro, 4 bin lira ve 100 bin macar parası olan çantasıyla cep telefonu çalınan turist hemen durumu polise bildirdi. Bu olaydan 1 gün sonra aynı bölgede Cezayirli turist F.Z.L.'nin çantası çalındı. İçerisinde 800 Euro, 70 bin Cezayir parası ve cep telefonu olan çantasını çaldıran Cezayirli turistte polise gidip şikayetçi oldu.

HIRSIZ URUGUAYLI ÇIKTI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri incelenen kamera görüntülerinde Macaristanlı ve Cezayirli turisti soyan kişinin 67 yaşındaki Uruguaylı Hector A.B. olduğunu tespit etti.

67 YAŞINDAKİ HIRSIZ 12 BİN KİLOMETREDEN GELDİ

12 bin kilometre uzaktan gelip hırsızlık yapan hırsızın 2 suç kaydının olduğu ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fatih’te Macaristan ve Cezayirli turistleri soyan Uruguaylı yakalandı
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