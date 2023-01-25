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Giriş Tarihi: 25.1.2023 10:48

Fatih'te maskeli ve silahlı 500 bin Euroluk gasp

İstanbul'da maskeli ve silahlı iki kişi, döviz bürosuna gitmek üzere yarım milyon Euro ile evden çıkan genç adamı silahla gasp etti. Motosiklete binerek olay yerinden kaçan iki saldırgan, dün akşam saatlerinde yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada paranın bir kısmı ele geçirildi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Fatih’te maskeli ve silahlı 500 bin Euroluk gasp

Fatih'te maskeli ve silahlı iki kişi, döviz bürosuna gitmek üzere çıktığı evinin önünde silah doğrulttukları Edip Aydın'ın, içinde 500 bin Euro olan çantasını gasp etti. Olay, 23 Ocak günü saat 09.00 sıralarında Fatih ilçesi Mevlanakapı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde 500 bin Euro olan çanta ile evinden çıkan Edip Aydın, Laleli'de bulunan döviz bürosuna gitmek istedi. Silahlı ve maskeli 2 şüpheli, evinin önünde silah doğrulttukları Aydın'ın çantasını gasp edip, olay yerinden motosikletle kaçtı.

YAĞMACILAR BULUNDU

Aydın'ın ihbarı üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Motosiklet sürücüsü Emrah T.'nin kimliği tespit edildi. Diğer şüphelinin ise Bahadır G. olduğu belirlendi. İkilinin adreslerine akşam saatlerinde baskın yapıldı. Gözaltına alınan iki saldırganın evinde paranın bir kısmı bulundu. İki saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Fatih'te maskeli ve silahlı 500 bin Euroluk gasp
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