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Giriş Tarihi: 31.7.2023 09:16

Fatih'te metruk bina alev alev yandı

Fatih'te, 2 katlı metruk bina sabah saatlerinde alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, binanın hemen yanındaki otelde kalanlar bir süre panik yaşadı.

DHA
Fatih’te metruk bina alev alev yandı

Yangın, saat 04.30 sıralarında Hoca Gıyasettin Mahallesi Mehmetpaşa Yokuşu'nda bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. Bilinmeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede binayı sararken, binanın yanında bulunan oteldeki müşteriler korku dolu dakikalar geçirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale eden ekipler, alevlerin otele sıçramaması için çaba sarf ederken, bir taraftan da otel tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasından sonra söndürüldü.
Otel sorumlusu Rıfat Otağ, "Bizim burada geceleri sokakta kalan insanlar var. Bu ilk kez değil zaten, bu 3.kez. İtfaiyenin de bilgisi var. Her seferinde aynı durum. Yangın çıkıyor, itfaiye geliyor. Söndürüyor, 2-3 gün sonra aynı olay tekrar oluyor. İtfaiyeye teşekkür ederiz, otele bir zarar gelmedi. Misafirlerimizde bir sıkıntı yok" dedi.

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Fatih'te metruk bina alev alev yandı
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