Fatih’te metruk bina böyle çöktü!

Fatih Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Haliç Kıyısı Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında kısa süre önce dış cephesi yenilenen 3 katlı metruk bir binada çökme meydana geldi.
Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada | Video
Güvenlik kameraları tarafından anbean kayda alınan olayda, cadde üzerinde yürümekte olan vatandaşların çökmeden saniye farkıyla kurtulduğu ortaya çıktı. Can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı olayın ardından enkaz çevresinde çalışma başlatıldı.
KATLİAM OLURDU
Çökmenin meydana geldiği binanın hemen karşısında cafe işleten Sema Güzeloğlu "Bu binada geçtiğimiz hafta yangın çıkmıştı. Bugün de çökme meydana geldi.
Çökmeden hemen önce hurdacı vardı, saniyelerle kurtuldu adam. Tek temennimiz kimsenin kılına dahi zarar gelmedi ama hafta sonu olsaydı burada katliam olurdu" diye konuştu.