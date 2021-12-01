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Giriş Tarihi: 1.12.2021 18:38 Son Güncelleme: 1.12.2021 19:00

Fatih'te metruk bina böyle çöktü!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Fatih’te metruk bina böyle çöktü!

İstanbul'da heyecanlı dakikalar yaşandı. Balat'ta “Haliç Kıyısı Kentsel Tasarım Projesi” kapsamında dış cephesi yenilenen 3 katlı metruk binada çökme meydana gelmişti. Sokak üzerinde yürüyen vatandaşların saniye farkıyla kıl payı atlattığı olayda yaralı ve can kaybının bulunmadığı belirtilirken o anlar kameraya yansıdı.

Olay İstanbul'un Fatih İlçesi Yıldırım Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Fatih Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Haliç Kıyısı Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında kısa süre önce dış cephesi yenilenen 3 katlı metruk bir binada çökme meydana geldi.

Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada | Video

Güvenlik kameraları tarafından anbean kayda alınan olayda, cadde üzerinde yürümekte olan vatandaşların çökmeden saniye farkıyla kurtulduğu ortaya çıktı. Can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı olayın ardından enkaz çevresinde çalışma başlatıldı.

KATLİAM OLURDU
Çökmenin meydana geldiği binanın hemen karşısında cafe işleten Sema Güzeloğlu "Bu binada geçtiğimiz hafta yangın çıkmıştı. Bugün de çökme meydana geldi.

Çökmeden hemen önce hurdacı vardı, saniyelerle kurtuldu adam. Tek temennimiz kimsenin kılına dahi zarar gelmedi ama hafta sonu olsaydı burada katliam olurdu" diye konuştu.

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Fatih'te metruk bina böyle çöktü!
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