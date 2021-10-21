Fatih’te milyonluk kadın parfümü operasyonu

İstanbul'da binlerce kadın parfümünün kaçak yollarla yurtdışından yurda sokulduğu ve internet üzerinden satışa çıkarıldığı istihbaratını alan Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ürünlerin depolandığı iş yerini tespit etti. Balabanağa Mahallesi Fethi Bey Caddesi üzerindeki iş yerini günlerce teknik ve fiziki takibe alan polis, depodaki ürünleri toplu sevkiyat için bir kamyona yüklendiğini belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, iş yerine ve kamyona eş zamanlı baskın düzenledi.

2 MİLYONA YAKIN PİYASA DEĞERİ VAR



İş yerinde ve ürünlerin yüklendiği kamyonda arama yapan polis piyasa değeri 1 milyon 700 lira olan 4 bin 337 adet kaçak parfüme el koydu, suçüstü yakaladığı 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TOPUKLU AYAKKABILI BİLE VAR



Operasyon sonucu ele geçirilen ürünler Fatih Asayiş Büro Amirliği'nde sergilendi. Aralarında şişesi topuklu ayakkabı şeklinde dizayn edilmiş dünyaca ünlü markalara ait parfümlerin de yer aldığı binlerce ürünün, emniyet ekiplerince imha edileceği belirtildi.