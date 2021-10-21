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Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:46 Son Güncelleme: 21.10.2021 12:02

Fatih'te milyonluk kadın parfümü operasyonu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Fatih’te milyonluk kadın parfümü operasyonu

İstanbul Fatih’te kaçak yollarla yurda sokulduğu tespit edilen binlerce parfüm, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suçüstü operasyonuyla ele geçirildi. Ürünlerin depolandığı iş yerine ve sevkiyat için ayarlanan kamyona eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, piyasa değeri 1 milyon 700 bin lirayı bulan 4 bin 337 adet kaçak kadın parfümüne el koydu, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da binlerce kadın parfümünün kaçak yollarla yurtdışından yurda sokulduğu ve internet üzerinden satışa çıkarıldığı istihbaratını alan Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ürünlerin depolandığı iş yerini tespit etti. Balabanağa Mahallesi Fethi Bey Caddesi üzerindeki iş yerini günlerce teknik ve fiziki takibe alan polis, depodaki ürünleri toplu sevkiyat için bir kamyona yüklendiğini belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, iş yerine ve kamyona eş zamanlı baskın düzenledi.

2 MİLYONA YAKIN PİYASA DEĞERİ VAR

İş yerinde ve ürünlerin yüklendiği kamyonda arama yapan polis piyasa değeri 1 milyon 700 lira olan 4 bin 337 adet kaçak parfüme el koydu, suçüstü yakaladığı 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TOPUKLU AYAKKABILI BİLE VAR

Operasyon sonucu ele geçirilen ürünler Fatih Asayiş Büro Amirliği'nde sergilendi. Aralarında şişesi topuklu ayakkabı şeklinde dizayn edilmiş dünyaca ünlü markalara ait parfümlerin de yer aldığı binlerce ürünün, emniyet ekiplerince imha edileceği belirtildi.

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Fatih'te milyonluk kadın parfümü operasyonu
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