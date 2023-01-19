Haberler Yaşam Haberleri Fatih’te motosikletin çarptığı turist yaralandı
Giriş Tarihi: 19.1.2023 22:07

Fatih’te motosikletin çarptığı turist yaralandı

Fatih’te yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı turist yaralandı. Kazanın ardından turist ambulansla hastaneye kaldırılırken, yayaya çarpan motosiklet şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

İHA
Fatih’te motosikletin çarptığı turist yaralandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Fatih Hobyar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki Sirkeci tramvay durağı önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden geçen turiste bir anlık dalgınlığı nedeniyle fark etmediği motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddeti ile turist yere yığılırken, vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı turiste ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Turist ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yayaya çarpan motosiklet şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan seçim tarihini işaret etmişti! Açıklama CHP'den geldi: Altılı masanın adayı belli oluyor
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Ocak 2023 TCMB faiz kararı sonrası döviz kurları ve altın ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Faturalara yansıyacak! EPDK Başkanı açıkladı: Geri ödeme süreci başladı
Pegasus'a ait uçak Trabzon’da pisten çıkmıştı! Pilotu yardımcısını suçladı
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?
SON DAKİKA: Amasya Badal Tüneli açıldı! Başkan Erdoğan: Yılda 265 ton karbon emisyonunu azaltacak
SON DAKİKA: 14 Mayıs'ın yol haritası! 2 seçenek var, işte kritik tarihler...
Abdullah Bey’in derdi nedir?
Şahan, Ata, Yılmaz ve sinema
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih’te motosikletin çarptığı turist yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA