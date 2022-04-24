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Giriş Tarihi: 24.4.2022 07:44

Fatih’te operasyonda görevli polis şehit oldu

DHA
Fatih’te operasyonda görevli polis şehit oldu

Fatih’te operasyonda görevli polis memuru Zafer Mat, aranan şüphelinin attığı cisimle, kafasından aldığı darbe sonucu yüksekten düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Zafer Mat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rufai Sokak'ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aranan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Zafer Mat ise, şüphelinin kaçmaması için yan binanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarına çıktı. Polislerin geldiğini gören ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şüpheli, bu sırada çevrede bulduğu sert bir cisim fırlattı. Kafasından darbe alan polis memuru Zafer MAT, duvarın üzerinden düşerek ağır yaralandı.

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ
Bezmiaelem Valide Sultan hastanesine kaldırılan Zafer MAT, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.(DHA)

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Fatih’te operasyonda görevli polis şehit oldu
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