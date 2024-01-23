Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te Özbekistanlı iki kadına bıçaklı saldırı: 1 ölü!
Giriş Tarihi: 23.1.2024 12:17

Fatih'te Özbekistanlı iki kadına bıçaklı saldırı: 1 ölü!

İstanbul Fatih'te bir dairede yaşayan iki Özbekistanlı kadın, bir erkek tarafından defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadınlardan Shakhnoza Kurbonova hayatını kaybederken şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı...

DHA
Fatih’te Özbekistanlı iki kadına bıçaklı saldırı: 1 ölü!

Olay, pazar günü sabah saatlerinde, Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre kiraladıkları dairede bir kız arkadaşıyla kalan Özbekistan uyruklu Shakhnoza Kurbonova, evine gelen bir erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, eline geçen bıçakla iki kadını defalarca bıçaklayarak evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadınları ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Kurbonova, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kadının tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken olayın yaşandığı daire ise savcılık emriyle mühürlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİA | Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7,1 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA | İsrail'den Gazze'de 2 aylık insani ara önerisi: Hamas reddetti
Bahçeli'den yerel seçim mesajı: İstanbul muradına erecek Ankara’da altı ok değil ‘Altınok’ damga vuracak
Almanya plakalı ilk Togg yollarda
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’de rant kavgası! İşte aday kaosunun perde arkası… Seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç
Politika sanatı
Bu nasıl kafa?
Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor: Husiler, Aden Körfezi'nde ABD gemisini vurdu
Leyla Zana 8 yıl sonra ne konuştu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih'te Özbekistanlı iki kadına bıçaklı saldırı: 1 ölü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA