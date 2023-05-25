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Giriş Tarihi: 25.5.2023 05:56

Fatih'te pidecide yangın: 4'ü ağır 6 yaralı

Fatih'te 5 katlı binanın alt katındaki pidecide yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuyan ve dumandan etkilenerek yaralanan 6 kişiyi kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

DHA
Fatih’te pidecide yangın: 4’ü ağır 6 yaralı

Yangın, Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'ndeki pidecide saat 02.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın alt katındaki pideciden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ İÇERİDE UYUYAN 6 ÇALIŞANI KURTARDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuyan 6 çalışanı da kurtardı. Sağlık ekipleri itfaiye ekiplerinin içeriden çıkardığı çalışanlara ilk müdahalede bulundu. Sokakların hem dar olması, hem de park eden araçlardan dolayı sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara taşımakta güçlük çekti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yangın çıkan dükkanda inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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Fatih'te pidecide yangın: 4'ü ağır 6 yaralı
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