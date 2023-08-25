Fatih’te sahte 100 dolarla alışveriş yaptı; 2 bin 450 lira para üstüyle kayıplara karıştı

"YAN KOMŞUMA DA DAHA ÖNCE GELMİŞ"

Becerikli, "Doğru düzgün Türkçesi yoktu. Bana 100 dedi. 100'ü anladım, gerisini anlamadım. Ben 100 liralık alışveriş yapacak sandım. Baktım ki 265 liralık mal aldı. Parayı alınca teker teker saydı. Hemen alıp cebine de atmadı. Önce saydı, sonra cebine attı ve çekip gitti. Doları dövizciye götürdüm, 'Bunu bir kontrol edin' dedim. Dövizcinin eline verdiğimde zaten direkt sahte bu dedi. Ben parayı aldıktan sonra hemen bir panik yaptım, tahmin ettim sahte dolar olacağını. Peşine bisikletle gittim ama yakalayamadım. Hemen yan komşuma da daha önce gelmiş, yan komşum onu kabul etmemiş. Parayı bozmamış, almamış. Şikayetçiyim, benim başıma geldi başkasının başına gelmesin" diye konuştu.