Fatih’te tarihi hamamda yangın

Yangın, saat 22.00 sıralarında Balat Mahallesi'nde Vodina Caddesi'nde bulunan tarihi Tahta Minare Hamamı'nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, tarihi Tahta Minare Hamamı'ndan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler büyüyerek yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken çevredeki vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına yardım ettiği görüldü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Bu sırada hamamdan yükselen alevler 3 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan müdahale etmesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, hamamda ve alevlerin sıçradığı 3 evde hasar meydana geldi.

TARİHİ HAMAMDAKİ YANGIN KAMERADA

Hamamdan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de hamamın olduğu binadan alevlerin yükseldiği görülüyor. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ise yangına müdahale ettiği anlar yer alıyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.