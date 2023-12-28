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Giriş Tarihi: 28.12.2023 13:52

Fatih'te tekerlekli sandalye ile gelip eski eşini vuran saldırgan adliyeye sevk edildi

Fatih'te yürüme engelli kişi, eski eşini evinin önünde 2 el ateş ederek yaraladıktan sonra akülü sandalye ile olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Saldırgan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Fatih’te tekerlekli sandalye ile gelip eski eşini vuran saldırgan adliyeye sevk edildi

Olay, Ayvansaray Mahallesi Kuyulu Bahçe Sokak'ta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yürüme engelli Mehmet Ali Gülerli ile Halide Birtaş bir süre önce boşandı. Mehmet Ali Gülerli dün eski eşinin evinin önüne geldi ve ikili tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü. Mehmet Ali Gülerli eski eşine 2 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar kadının karın ve kasığına isabet etti. Yaralanan kadın yere düşerken saldırgan olay yerinde tekerlekli sandalyesi ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler kadını hastaneye götürdü. Saldırganın akülü aracıyla kaçışı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırganın ilk ifadesinde "Oğlumun husumetlisi vardı bu yüzden silah aldım. Eski eşimle de tartışırken silah yanlışlıkla ateş aldı" dediği öğrenildi,
Saldırgan ifadesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Bu arada sokak sakini Gülsen Sayar, " Aralarında bir husumet varmış sanırım. Ben sadece iki el silah sesi duydum. Kadın hastaneye kaldırıldı, dün akşam yoğun bakımdaydı. 24 saatlik bir tehlikeli süreç vardı" diye konuştu.

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Fatih'te tekerlekli sandalye ile gelip eski eşini vuran saldırgan adliyeye sevk edildi
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