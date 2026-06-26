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Giriş Tarihi: 26.06.2026 11:01

Fatih’te turistin çantasını çalan şüpheli yakalandı

İstanbul Fatih Emin Sinan Mahallesi’nde bir otelin restoran bölümünde kahvaltı yapan yabancı uyruklu turistin içerisinde bin 350 Euro, pasaport ve banka kartlarının bulunduğu çantasını çalan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fatih’te turistin çantasını çalan şüpheli yakalandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince olayın ardından başlatılan kamera incelemesi ve saha çalışmaları sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Cezayir uyruklu T.B. isimli şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde şüpheli, Beyoğlu Boğazkesen Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen bin 750 Euro nakit paraya el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli T.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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#İSTANBUL #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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Fatih’te turistin çantasını çalan şüpheli yakalandı
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