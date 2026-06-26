Fatih’te turistin çantasını çalan şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince olayın ardından başlatılan kamera incelemesi ve saha çalışmaları sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Cezayir uyruklu T.B. isimli şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde şüpheli, Beyoğlu Boğazkesen Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen bin 750 Euro nakit paraya el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli T.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.