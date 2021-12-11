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Giriş Tarihi: 11.12.2021 03:07 Son Güncelleme: 11.12.2021 03:08

Fatih’te üniversite öğrencisi ölü bulundu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Fatih’te üniversite öğrencisi ölü bulundu

Fatih’te Türkmenistan uyruklu İstanbul Üniversitesi öğrencisi 32 yaşındaki Kemal Ahmedenov yaşadığı evde ölü bulundu. Polis genç adamın ölümünün sahte alkol sebebiyle olmuş olabileceği ihtimali üzerinde dururken cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Olay, 22.00 sıralarında Fatih Şehremini Mahallesi Köprülüzade Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın bodrum katında bulunan bir dairede meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Üniversitesi öğrencisi 32 yaşındaki Kemal Ahmedenov, arkadaşlarıyla evde doğum günü kutlaması yaptı. Arkadaşları evden ayrılırken Kemal Ahmedenov, evde dinlenmeye başladı.


KAPIYI AÇAN EKİPLER ÖLÜ BULDU

Kemal Ahmedenov'dan gün boyu haber alamayan arkadaşları eve geldiğinde kapıyı açan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal Ahmedenov'un bulunduğu dairenin kapısını kırarak içeriye giren İtfaiye ekipleri, genç adamı yerde yatar halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç adamın öldüğü belirlendi.

SAHTE ALKOL İHTİMALİ

Olay yeri inceleme ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısıyla birlikte uzun süre dairede inceleme yaptı. Dairede çok sayıda alkol şişesi bulunurken polis ekipleri, Kemal Ahmedenov'un sahte alkol nedeniyle ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Yapılan incelenin ardından Kemal Ahmedenov'un cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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Fatih’te üniversite öğrencisi ölü bulundu
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