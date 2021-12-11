Fatih’te üniversite öğrencisi ölü bulundu

KAPIYI AÇAN EKİPLER ÖLÜ BULDU
Kemal Ahmedenov'dan gün boyu haber alamayan arkadaşları eve geldiğinde kapıyı açan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal Ahmedenov'un bulunduğu dairenin kapısını kırarak içeriye giren İtfaiye ekipleri, genç adamı yerde yatar halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç adamın öldüğü belirlendi.
SAHTE ALKOL İHTİMALİ
Olay yeri inceleme ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısıyla birlikte uzun süre dairede inceleme yaptı. Dairede çok sayıda alkol şişesi bulunurken polis ekipleri, Kemal Ahmedenov'un sahte alkol nedeniyle ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Yapılan incelenin ardından Kemal Ahmedenov'un cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.