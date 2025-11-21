Fatih’te uyuşturucu imalathanesine baskın: 6 şüpheli gözaltına alındı

Jandarmanın Narkotik, KOM ve İstihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen baskında, büyük çaplı bir uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı.

DEPO İMALATHANEYE ÇEVRİLMİŞ

Yapılan aramada; 35 bin adet sentetik ecza hapı, 5 bin adet boş kutu, 2 bin adet boş kutu kapağı, çok sayıda blestr, 4 adet mavi renkli jelikan, 25 kilo nişasta ibareli beyaz toz madde (yaklaşık 500 bin hap üretilebilecek ham madde), 2 hassas terazi ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Ali Berat Demir, İsa Bilem, Kerem Sönmez, Muhammed Müjdeci, Muharrem Akkutlu ve Nurullah Sancak olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, Muharrem Akkutlu ve Nurullah Sancak tutuklama talebiyle, Ali Berat Demir ve Kerem Sönmez yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.