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Giriş Tarihi: 15.10.2022 15:02 Son Güncelleme: 15.10.2022 15:25

Fatih'te vincin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

İstanbul Fatih’te elektrikli bisiklet kullanan şahıs vinci geçmeye çalışırken altında kalıp hayatını kaybetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Fatih’te vincin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

İstanbul'un Ordu Caddesi Laleli Tramvay Durağı yakınında meydana gelen kazada üzerinden kimlik çıkmayan elektrikli bisiklet sürücüsü vinci geçmeye çalıştı. Tek şeritli olan yolda hızlanırken de direksiyon hakimiyetini kaybettiği bisikletle vince çarptı. Sürücü savrularak vincin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri elektrikli bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vinç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Fatih'te vincin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
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