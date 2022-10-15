Fatih’te vincin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

İstanbul'un Ordu Caddesi Laleli Tramvay Durağı yakınında meydana gelen kazada üzerinden kimlik çıkmayan elektrikli bisiklet sürücüsü vinci geçmeye çalıştı. Tek şeritli olan yolda hızlanırken de direksiyon hakimiyetini kaybettiği bisikletle vince çarptı. Sürücü savrularak vincin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.