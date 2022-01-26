Fatih’te yangın!

Saraç İshak Mahallesi Molla Bey Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki çanta imalathanesinde, saat 15.00 sıralarında iddiaya göre içeride kaynak yapıldığı sırada ortaya çıkan kıvılcımlardan yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesinin ardından iş yerindeki çalışan hızla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.