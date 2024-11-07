Fatih’te yangın paniği: 5 kişi mahsur kaldı!

"AŞAĞIYA ZOR İNDİM, ÜST KATTA OTURUYORUM"

Bina sakinlerinden Nermin Bilen, "İçeride kalmaktan korktum. Aşağıya zor indim. Üst katta oturuyorum. Oğlum balkondan geldi, 'Anne balkonda mangal yakıyorlar' dedi. 'Onlar bir gün evi yakacaklar' dedim. Dediğim de oldu ama mangaldan değil, yatak yanıyormuş. Çok korktum" dedi.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.