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Giriş Tarihi: 27.4.2022 09:55 Son Güncelleme: 27.4.2022 09:56

Fatih'te yaşanan kavga ölümle bitti

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Fatih’te yaşanan kavga ölümle bitti

İstanbul’da yabancı uyrukluların en yoğun olduğu ilk iki ilçeden biri olan tarihi yarımada Fatih’te Irak uyruklu iki kişinin arasında yaşanan kavgada kan döküldü. Taraflardan biri, arkasından koşarak takip ettiği otomobilin sürücüsüne bıçakla saldırdı, boğazından yaralanan adam hayatını kaybetti. Fatih Emniyeti, kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kan donduran olay Fatih'te İskenderpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü ile yayan bir kişi arasında tartışma çıktı. İkisinin de Irak uyruklu olduğu öğrenilen taraflardan yayan olanı hareket halindeki otomobilin peşinden koşmaya başladı, sürücüye saldırdı. Otomobil içerisinde bulunan diğer kişilerin araya girmeye çalışmasıyla sürücüye saldıran şüpheli belinden çıkardığı bıçağı savurmaya başladı. Otomobil sürücüsü boynundan aldığı kesik darbesiyle bir anda kanlar içerisinde kaldı. Bıçaklı saldırgan kayıplara karışırken, ağır yaralı durumdaki sürücü ise araçtaki arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Kanlar içerisindeki yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, Fatih Emniyeti ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Fatih'te yaşanan kavga ölümle bitti
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