Fatih’te yaşanan kavga ölümle bitti

Kan donduran olay Fatih'te İskenderpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü ile yayan bir kişi arasında tartışma çıktı. İkisinin de Irak uyruklu olduğu öğrenilen taraflardan yayan olanı hareket halindeki otomobilin peşinden koşmaya başladı, sürücüye saldırdı. Otomobil içerisinde bulunan diğer kişilerin araya girmeye çalışmasıyla sürücüye saldıran şüpheli belinden çıkardığı bıçağı savurmaya başladı. Otomobil sürücüsü boynundan aldığı kesik darbesiyle bir anda kanlar içerisinde kaldı. Bıçaklı saldırgan kayıplara karışırken, ağır yaralı durumdaki sürücü ise araçtaki arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Kanlar içerisindeki yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, Fatih Emniyeti ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.