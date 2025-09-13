Fatih’te yeni okullar depreme karşı güvenle yükseliyor

Fatih'te yürütülen dört önemli okul projesiyle eğitim altyapısı güçleniyor. Alparslan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin inşaatı sürerken, Fatih Özel Eğitim Lisesi'nin projesi hazırlanıyor. Seyyid Ömer Anadolu Lisesi'nin inşaatı tamamlandı, Sulukule İlköğretim Okulu'nda ise inşaat çalışmaları başlamak üzere. Deprem riskine karşı en yüksek güvenlik standartlarına göre inşa edilen bu okullar, öğrencilerin çağın ihtiyaçlarına uygun ortamlarda eğitim almasına imkân sağlayacak.

TAM GÜN EĞİTİM İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Fatih'te uzun yıllardır devam eden sabahçı–öğlenci uygulamasının yerine, yeni okulların devreye girmesiyle birlikte tam gün eğitime geçilmesi hedefleniyor. Böylelikle öğrenciler, gün boyu daha verimli ders işleyebilecek, sosyal ve kültürel etkinliklerden daha fazla yararlanabilecek.

ERGÜN TURAN, "HER YENİ OKUL GELECEĞİMİZE YATIRIMDIR"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, eğitim yatırımlarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:"Evlatlarımızın güvenli ve modern binalarda eğitim görmesi en büyük önceliğimizdir. Bu projeler sayesinde hem güvenlik standartları yükseliyor hem de tam gün eğitim imkânı güçleniyor. İlçemize kazandırılan her yeni okul, geleceğimiz için bir yatırımdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." Başkan Turan ayrıca, İstanbul Valisi Davut Gül'ün desteklerine vurgu yaparak, "Sayın Valimizin koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalar, Fatih'in eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir rol üstleniyor. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

GELECEK NESİLLER İÇİN SAĞLAM ADIMLAR ATILIYOR

Modern donanımlı sınıfları, sosyal alanları ve dayanıklı yapılarıyla yükselen yeni eğitim kurumları, Fatihli çocukların daha güvenli ortamlarda yarınlara hazırlanmasına imkân sağlayacak. İlçede eğitim yatırımlarının önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi planlanıyor.