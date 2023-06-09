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Giriş Tarihi: 9.6.2023 15:41 Son Güncelleme: 9.6.2023 16:11

Fatih’teki biber gazı çatışmasında 3 kişi gözaltında

İstanbul Fatih’te biber gazı sıkma meselesi yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişide yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin Cinayet Bürodaki işlemleri sürerken amca yeğen oldukları öğrenilen iki esnafın cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fatih’teki biber gazı çatışmasında 3 kişi gözaltında

Fatih Katip Kasım Mahallesi, Asya Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sabah saatlerinde pazar yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle biber gazı sıkan bir kişiyle esnaf arasında tartışma çıktı. Çevrede bulunan esnaflarda olaya müdahale edince kavga çıktı. Vatandaşların ve esnafın araya girmesiyle kavga ayrıldı. Olay yerinden ayrılan saldırgan, akşam saatlerinde pompalı tüfekle pazar yerine gelerek esnaflara ateş etmeye başladı. Esnaflarında silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Esnaflara ateş eden saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

AMCA YEĞEN HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de çatışmada yaralananlara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, pazar yerinde esnaf oldukları öğrenilen Beşir Kaya ve Yeğeni Harun Kaya hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na götürülen amca yeğenin cenazesi bugün, bugün öğle saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Çatışma sırasında pazar yerinde bulunan biri kadın 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

3 ŞÜPHLİ CİNAYET BÜRODA GÖZALTINDA

Çıkan çatışmanın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırgan ve beraberindeki iki şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin Cinayet Bürodaki sorgusu devam ediyor.

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Fatih’teki biber gazı çatışmasında 3 kişi gözaltında
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