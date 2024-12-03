Fatih’teki plansız çalışma isyan ettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Fatih Akşemsetin Mahallesi'nde bulunan Akdeniz ve Akşemsettin Caddeleri, İSKİ'nin altyapı çalışmalarının plansız ve koordinesiz yapılmasından dolayı yazboz tahtasına döndü. Kanalizasyon çalışması diye kazılan caddeye boruların döşenip üzerinin kapatılmasından sonra Türk Telekom'la bilgi paylaşılmaması sebebiyle tesisat döşenmesi için cadde tekrar kazılmak zorunda kaldı. İBB tarafından bir türlü tamamlanamayan altyapı çalışmaları nedeniyle evlerine yürüyerek gitmek zorunda kalan vatandaşlar işin zamanında yapılmaması ve defalarca kazılması dolayısıyla perişan olduklarını kaydettiler. İBB'nin kasım ayı başlarında Akşemsettin Mahallesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Vergi Dairesi ve Fatih Belediyesi çevresindeki altyapı çalışmalarının plansız ve irtibatsız yapılmasından dolayı perişan olduklarını söyleyen esnaf, işlerin yüzde 70 oranında düştüğünü söyledi.Protokol yolu olarak hizmet veren Akdeniz ile Akşemsettin Caddesi'nin haftalardır kazıldığını belirten Hukuk Müşaviri Coşkun Şen, "Ben burada 30 yıldır esnafım. Böyle bir altyapı çalışmasına ilk kez şahit oluyorum. Sokaklarımızda su taşkını ve altyapı sorunları yokken İBB adına çalışma yaptığını belirten ve hangi firma adına çalıştığını dahi sır gibi saklayan İSKİ yelekli vatandaşlar caddeyi kazdılar. Çalışmalar başladıktan sonra tüm internetler kesildi. Sık sık elektrik ve su kesintisi olmaya başladı. Bölgede aşırı trafik yoğunluğu yaşanıyor" dedi.