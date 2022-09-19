Fatih’teki silahlı saldırıda yaralan polislerden biri taburcu oldu

Kimlik kontrolü yaparken iki saldırganın açtığı ateş sonucu yüzünden yaralanan Polis merurlarından Ö.K. (Özgür Karagöz) tedavi gördüğü Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından hastane dışına çıkıp ailesi ile sohbet etti. Yaralı polis memuru Ö.K.'nin yüzünün sol yanak bölgesini kurşunun sıyırdığı ve yere düşmesi sonucunda kolunun yaralandığı ve pansuman yapıldığı görüldü.

Hastanede ilk tedavisi yapılan ve durumu hafif olan Ö.K. hastanedeki işlemleri tamamlandıktan sonra taburcu edilirken saldırganın açtığı ateş sonucu mermi çekirdei yüzüne saplanan ve durumu ağır olan O.K. (Oğuzhan Kurutaç) ın tedavisinin devam ettiği hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.