Fatih’teki soygunda yeni gelişme: 562 bin dolar ile 100 bin euro bulanan kasayı çalmışlardı!

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızlık anlarının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit ettiler. Görüntülerde çalıntı bir araçla işyerine gelen şüphelilerin içinde para dolu kasayı açamayınca taşıyarak dışarı çıkarttıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yürüttükleri soruşturmada hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddia edilen Eyüphan T.(20) ile Serdar G.(41)'i gözaltına aldı. Eyüphan T.'nin daha önceden 25 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen iki şüpheli adliyeye sevk edildi.