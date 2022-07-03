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Giriş Tarihi: 3.7.2022 14:30 Son Güncelleme: 3.7.2022 14:44

Fatih’teki Yedikule Meydan Çeşmesi'nin tamamlanmasına az kaldı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Fatih’teki Yedikule Meydan Çeşmesi’nin tamamlanmasına az kaldı

İstanbul’un Fatih İlçesi'nde bulunan Yedikule Meydan Çeşmesi’nin onarım durumu hakkında Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Başkan Turan, “Tarihi çeşmelerimiz… Eşsiz medeniyetimizin, insan hayatına dokunuştaki en incelikli yapılarındandır. Yedikule Meydan Çeşmesi'ni de tamamlamaya çok az kaldı” dedi.

İstanbul'un Fatih İlçesi'ndeki tarihi yapıların onarımları aralıksız sürüyor. İlçedeki tarihi çeşmeler de ihmal edilmiyor. Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan ise Yedikule Meydan Çeşmesi'nin onarım durumu hakkında sosyal medyadan bir müjdeyi paylaştı.

"ÇOK AZ KALDI"

Başkan Turan sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tarihi çeşmelerimiz… Eşsiz medeniyetimizin, insan hayatına dokunuştaki en incelikli yapılarındandır. Yalnızca beşer hafızasında kalmamaları ve gelecek nesillerimize taşımak için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Yedikule Meydan Çeşmesi'ni de tamamlamaya çok az kaldı" ifadelerini kullandı.

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Fatih’teki Yedikule Meydan Çeşmesi'nin tamamlanmasına az kaldı
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