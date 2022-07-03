Fatih’teki Yedikule Meydan Çeşmesi’nin tamamlanmasına az kaldı

İstanbul'un Fatih İlçesi'ndeki tarihi yapıların onarımları aralıksız sürüyor. İlçedeki tarihi çeşmeler de ihmal edilmiyor. Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan ise Yedikule Meydan Çeşmesi'nin onarım durumu hakkında sosyal medyadan bir müjdeyi paylaştı.
"ÇOK AZ KALDI"
Başkan Turan sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tarihi çeşmelerimiz… Eşsiz medeniyetimizin, insan hayatına dokunuştaki en incelikli yapılarındandır. Yalnızca beşer hafızasında kalmamaları ve gelecek nesillerimize taşımak için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Yedikule Meydan Çeşmesi'ni de tamamlamaya çok az kaldı" ifadelerini kullandı.