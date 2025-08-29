Haberler Yaşam Haberleri Fatma ecele direnemedi: Polis cani sürücüyü arıyor
Gaziantep’te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Fatma Yener tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

24 Ağustos günü Şehitkamil ilçesinin Karacaahmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Yener'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınan Fatma Yener, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Fatma Yener'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Şanlıurfa'da defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis, olaydan sonra kaçan sürücünün belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

