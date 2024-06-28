Fatma Narman cinayetinde karar

24 Nisan 2022 tarihinde Fatih'te 21 yaşındaki İki çocuk annesi Fatma Narman (21), eşi Yalçın Narman (34) tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada olay yerinde şüpheli Yalçın ve Fatma dışında kimsenin olmaması, Yalçın Narman'ın asıl fail olduğunu belirtildi. Aynı evde kalan kardeşi diğer şüpheli Bahattin Narman'ın, apartmanın önünde araba içerisinde beklediği, Yalçın'ın eşini öldüreceğinden haberinin olmamasının, hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilmişti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İddianamede, Yalçın Narman'ın 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Bahattin Narman için ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yalçın Narman, tutuksuz sanık Bahattin Narman, Fatma Narman'ın müşteki ailesi ve tarafların avukatları katıldı. Savunmasında pişman olduğunu söyleyen Yalçın Narman, "Eşimin ailesi ile aramda hiçbir sorunum yoktu. Eşimi öldürmeye yönelik hiçbir hareketim olmamıştır. Ben yalan söylemeden olayı olduğu gibi mahkemede anlattım. Keşke ben ölseydim çünkü çocuklarım hem yetim hem öksüz kaldı" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti sanık Yalçın Narman'a "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet sanığın cezasında indirim uygulamazken tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, Narman'ın kardeşi Bahattin Narman hakkında ise üzerine atılı suçtan beraatına karar verildi.