Fatma Narman’ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eşin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

24 Nisan 2022 tarihinde Fatih'te 21 yaşındaki İki çocuk annesi Fatma Narman (21), eşi Yalçın Narman (34) tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada olay yerinde şüpheli Yalçın ve Fatma dışında kimsenin olmaması, Yalçın Narman'ın asıl fail olduğunu belirtildi. Aynı evde kalan kardeşi diğer şüpheli Bahattin Narman'ın, apartmanın önünde araba içerisinde beklediği, Yalçın'ın eşini öldüreceğinden haberinin olmamasının, hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Yalçın Narman'ın 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Bahattin Narman için ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

CİNAYET SİLAHINA AİT RAPOR GELDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yalçın Narman, tutuksuz sanık Bahattin Narman ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, olayda kullanıldığı iddia edilen silaha ait raporun dosyaya ulaştığını söyledi. Raporda, 7.65'lik silahın vahim silahlardan olduğunun ve cinayetin bu silahla işlendiği kaydedildi.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Yalçın Narman'ın "Eşe karşı kasten öldürme" suçunu işlediğini bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Tutuksuz sanık Bahattin Narman'ın ise cezalandırılmasını gerektirecek suç unsuru oluşmadığında beraatını talep etti.

"EŞİM ŞİDDET MAĞDURU DEĞİLDİR"

Ölen Fatma Narman'ın babası mütalaaya karşı beyanında, "Benim kızım suçsuz, günahsızdı. Ömür boyu cezalandırılmasını istiyorum. Adaletinize güveniyorum" dedi. Sanık Yalçın Narman ise savunma için ek süre isteyerek "Eşim benim tarafımdan bir zarara uğrayacağını bilse ailesinden her zaman yardım isteyebilirdi. Eşim şiddet mağduru değildir. Öyle olsa etrafına anlatmaz mıydı?" diye konuştu. Mahkeme ek süre vererek duruşmayı erteledi.