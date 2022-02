Fatma Nur, kardeşinin iliğiyle hayata tutundu

Kayseri'de yaşayan Fatma Nur Koçyiğit halsizlik şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde lösemi olduğu anlaşılan Fatma Nur'u hemen tedavisine başlandı. Genç kıza erkek kardeşi kök hücre bağışında bulundu. Kayseri Şehir Hastanesi Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Serdal Korkmaz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille, Fatma Nur hayata tutundu.

"BİR DONÖR BİR YAŞAM DEMEKMİŞ!

Kayseri Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen allojen kemik iliği nakliyle sağlığına kavuşan Fatma Nur Koçyiğit, operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek; ""Bir donör bir hayat demekmiş. Beş aydır yaşadığım halsizlik lösemi yüzündenmiş. Doktorum Prof. Dr. Serdal Korkmaz bana lösemi hastası olduğumu söyledi. Hızla da tedavime başladı. Serdal hocam ve ekip başaracağıma beni inandırdılar. Ben onların sayesinde başardım ve bu hastalığı yendim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Beni dinleyen herkese şunu söylemek istiyorum; kesinlikle uygun kişiler kemik iliği donörü olsunlar. Bu çok önemli.Yaşamak için umut bekleyen herkese umut olsunlar" diye konuştu.

"İLK ALLOJENİK NAKLİ YAPTIK"

Hastaya kemik iliği naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Serdal Korkmaz, daha önceki nakillerde hastanın kemik iliğini kendisinden alıp yine hastanın kendisine verdiklerini ancak ilk kez hastaya uyumlu bir iliği kardeşinden alarak naklettiklerini belirterek; "Biz bu nakile allojen kök hücre nakli diyoruz. Bugün bu yöntemin ilkini gerçekleştirdik. Ben ekibime ve idaremize şimdiye kadar vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ekibimi sizlerin huzurunda alkışlamak istiyorum. Şimdiye kadar İlhami hocamın ve Emin hocamın çok desteğini gördük. Bu ünitenin bu hale gelmesinde katkıları çok büyük sağ olsunlar. Biz başarılı nakillerle yolumuza devam edeceğiz inşallah" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR BUGÜNLERİ DE GÖRDÜK"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik de, kurdukları üniteyi geliştirmelerinin çok zamanlarını aldığını belirterek; "Her şey çabayla çalışmayla oluyor. Bugünleri de gördük şükürler olsun. Hep beraber çalışmaya birbirimize destek olmaya ve hastalarımıza ümit olmaya devam edeceğiz. Serdal hocam başta olmak üzere, her konuda emeği olan kan merkezi kalite sorumluları, hemşire arkadaşlarım ve hastalarımızın her türlü bakım sorumluluğunu alan hastalarımızın annesi hemşire arkadaşlarımıza, sonsuz teşekkür ediyorum. Hep birlikte ekip olarak bu günlere geldik. Serdal hocamın şahsında diğer hekim arkadaşlarımı, ekibini ve başhekim beyi tebrik ediyorum. Her şey ülkemiz için, her şey kendi insanımız için. Sevgili kardeşimize de geçmiş olsun diyorum, en güzel duyguları o anlattı bize. Onu böyle tedavi edilmiş görmek, mutlu, sağlıklı görmek bizi gerçekten mutlu ediyor" diye konuştu.