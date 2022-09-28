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Giriş Tarihi: 28.9.2022 12:01 Son Güncelleme: 28.9.2022 12:03

Fatma öğretmen kaza kurbanı

Antalya’da durağa gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan 27 yaşındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatma Eren hayatını kaybetti. Öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Fatma öğretmen kaza kurbanı

Antalya'nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesinde 22 Eylül Perşembe sabahı meydana gelen kazada bekar olan Fatma öğretmen sabah okula gitmek için evden çıktı. Yolun karşısındaki durağa yürüdüğü sırada süratli olan bir otomobil Fatma Eren öğretmene çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde yola savrulan Fatma öğretmen ambulans ile kaza yerine 500 metre mesafedeki Kepez Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kızını kaybeden baba Arif Eren yaşananlara sert tepki gösterdi. Kızının ölümüne sebep olan noktaya trafik ışığı ve tümsek kurulması için yıllarca mücadele ettiğini belirten acılı baba, "Buraya ne ışık koydular nede tümsek yaptılar. En sonunda kızıma otomobil süratli şekilde çarptı. Hayatını kaybetti" diye konuştu. Fatma Eren öğretmen Varsak Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Fatma öğretmen kaza kurbanı
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