Fatma öğretmen kaza kurbanı

Antalya'nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesinde 22 Eylül Perşembe sabahı meydana gelen kazada bekar olan Fatma öğretmen sabah okula gitmek için evden çıktı. Yolun karşısındaki durağa yürüdüğü sırada süratli olan bir otomobil Fatma Eren öğretmene çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde yola savrulan Fatma öğretmen ambulans ile kaza yerine 500 metre mesafedeki Kepez Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kızını kaybeden baba Arif Eren yaşananlara sert tepki gösterdi. Kızının ölümüne sebep olan noktaya trafik ışığı ve tümsek kurulması için yıllarca mücadele ettiğini belirten acılı baba, "Buraya ne ışık koydular nede tümsek yaptılar. En sonunda kızıma otomobil süratli şekilde çarptı. Hayatını kaybetti" diye konuştu. Fatma Eren öğretmen Varsak Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.