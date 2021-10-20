Fatmagül Özyer cinayetinde şok detaylar! "Karnındaki bebeğini de aldırmış"

Amca Mahmut Çetin

4 AYLIKKEN KÜRTAJA ZORLADI

Fatmagül Özyer'in yaşadığı dehşeti SABAH'a anlatan amca Mahmut Çetin "Koca Fatmagül'ü sürekli dövüyordu. Fatmagül 4 aylık gebeyken babasının evine sığındı, boşanmak istedi. Kocası boşandıktan sonra Fatmagül kendisinden hak talep etmesin diye onu kürtaja zorladı. Karnındaki çocuk 4 aylıktı, cinsiyeti bile belliydi, erkekti, o kadar caniydi" diye konuştu.

AİLESİ KAN LEKELERİNİ SİLDİ

Fatmagül'ü ölüme götüren kavganın yaşandığı geceyi de anlatan amca Çetin "Kocası Fatmagül'ü çok kötü dövmüş. Komşular sesi duyunca polise haber vermişler. Bu sırada kocasının annesi ve halası eve gelmişler. Kanlar içindeki kızı hastaneye götürmek yerine evdeki kan izlerini silmişler. Kızı o halde eve hapsetmişler. Komşuların ihbarı üzerine polis gelmiş, polise bile kapıyı açmamışlar. Polis zorla içeri girince Fatmagül'ü kurtarıp hastaneye bırakmış" dedi.