Fatmagül son yolculuğuna uğurlandı: 25 günlük bebeği mezarı başına getirildi

Fatmagül Özyer'in cenazesi Gaziantep'te yapılan otopsinin ardından memleketi Kilis'e getirildi. Asri Mezarlık'ta düzenlenen tören sırasında daha 25 günlükken annesini yitiren bebeği de Fatmagül'ün musallada yatan cenazesinin başına getirildi. Teyzesinin kucağında getirdiği bebekle tabut başında "Anneni göremedin, bari burada gör" şeklindeki konuşması yürek yaktı.
Fatmagül Özyer'in cenazesi öğle namazını müteakiben Kayabaş Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasına toprağa verildi. Cenaze törenine baba Ahmet Çetin, anne Kezban Çetin ile Fatmagül'ün kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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