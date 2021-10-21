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Giriş Tarihi: 21.10.2021 14:15 Son Güncelleme: 21.10.2021 14:41

Fatmagül son yolculuğuna uğurlandı: 25 günlük bebeği mezarı başına getirildi

İBRAHİM GÜNEŞ
Fatmagül son yolculuğuna uğurlandı: 25 günlük bebeği mezarı başına getirildi

Eşi tarafından darp edilen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fatmagül Özyer, Kilis’te düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde daha 25 günlükken annesini yitiren bebeğin yakınları tarafından tabutun başına getirilmesi yürek yaktı.

Fatmagül Özyer'in cenazesi Gaziantep'te yapılan otopsinin ardından memleketi Kilis'e getirildi. Asri Mezarlık'ta düzenlenen tören sırasında daha 25 günlükken annesini yitiren bebeği de Fatmagül'ün musallada yatan cenazesinin başına getirildi. Teyzesinin kucağında getirdiği bebekle tabut başında "Anneni göremedin, bari burada gör" şeklindeki konuşması yürek yaktı.

Fatmagül Özyer'in cenazesi öğle namazını müteakiben Kayabaş Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasına toprağa verildi. Cenaze törenine baba Ahmet Çetin, anne Kezban Çetin ile Fatmagül'ün kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Fatmagül son yolculuğuna uğurlandı: 25 günlük bebeği mezarı başına getirildi
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