Fatmagül’ü 25 günlük bebeğı uğurladı

Kilis
'te yaşayan Fatmagül 1,5 yıl önce, bir düğünde tanıştığı oto tamircisi Mahmut Özyer
ile evlendi. Mahmut Özyer iddiaya göre sık sık alkol alıp, eşini dövüyordu. Evliliğinin ilk gününden itibaren şiddet gören Fatmagül Özyer
ilk başlarda ailesine durumu anlatamadı. Evliliğinin ikinci ayında hamile kalan Fatmagül Özyer, eşinin şiddet uygulaması ve zorlamasıyla 4. ayda bebeğini aldırmak zorunda kaldı. Bir süre babasının evinde kalan genç kadın araya giren akrabaların barıştırması üzerine yeniden kocasının yanına döndü. Genç kadın hamile kaldı ve 27 Eylül'de bir kız bebek dünyaya getirdi.
POLİSLER EVE GELDİ
Ancak Mahmut Özyer, bir akrabasının kına gecesine katılmak isteyen eşini 13 Ekim'de henüz 17 günlük olan bebeğinin yanında darp etti. Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis geldi. Genç kadın yüzündeki kan izlerini silip, eşinin korkusundan polislere "Bir şey yok" dedi. Ancak bir yandan göz işaretleriyle tehlikede olduğunu anlatmaya çalışınca polis ekipleri kadın ve kocasını ayrı araçlarla alarak hastaneye götürdü. Hastanede bayılan Fatmagül'ün şiddet gördüğü ve durumunun ciddi olduğu belirlendi. Gaziantep
'te özel bir hastaneye sevk edilen genç kadın önceki gün hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mahmut Özyer ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
25 GÜNLÜK BEBEĞİ DE GETİRİLDİ
Genç kadının cenazesi dün memleketi Kilis'te Kayabaş Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık
'ta toprağa verildi. Tören sırasında Fatmagül'ün yakınları, üzerine duvak örtülen tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Tören alanına genç kadının 25 günlük bebeği de getirildi. Teyzesinin kucağında getirdiği bebekle tabut başında "Anneni göremedin, bari burada gör" şeklinde konuşması yürek yaktı.