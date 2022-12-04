Fatmanisa Yürekli okulda arkadaşı tarafından öldürülmüştü! Acılı aile konuştu

Toroslar ilçesindeki bir ortaokulda 30 Kasım'da sınıf arkadaşı tarafından tuvalette bıçaklanarak öldürülen Fatmanisa Yürekli'nin ailesi, Çukurova Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

Sosyal medyada iletişime geçtikten sonra buluşan bir grup kadın da ziyaret ettikleri anne Hacer ve baba Serdar Yürekli'ye başsağlığı diledi.

Anne Hacer Yürekli, AA muhabirine, ilk çocuklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Acılarının tarif edilemez olduğunu ifade eden Yürekli, "Kızım tomurcuk güldü, soldurdular. Başkalarının tomurcuk gülleri solmasın. Yüreği yanmış bir anne olarak şunu söylüyorum; lütfen çocuklarınıza daha çok sevgi gösterin, onlara daha çok sahip çıkın. Çocuklarınızı telefonla, bilgisayarla değil, sevginizle, merhametinizle ve vicdanınızla ödüllendirin." diye konuştu.

Yürekli, 2 yaşındaki oğlunun ablasız kaldığını belirterek, "Olayın yaşandığı gün kızımı defalarca tuvalete çağırmış, defterinin arasına not bırakmış. Kızım da barışacaklarını sandığı için o niyetle yanına gitmiş." dedi.

Okullarda denetimin sıklaştırılmasını isteyen Yürekli, "Biz evlatlarımızı vatanına, milletine, ailesine hayırlı evlat olsun diye okutuyoruz. Lütfen sesime ses olun çünkü artık nefesim kalmadı." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARINIZIN TELEFONLARINI, ÇANTALARINI KONTROL EDİN"

Baba Serdar Yürekli de canlarının yandığını söyledi. Çocuklara daha fazla sevgi, merhamet ve vicdan aşılanması gerektiğini vurgulayan Yürekli, "Kızımın yaşadığı acıyı düşündükçe dayanamıyorum. Bütün anne babalara sesleniyorum, ne olur çocuklarınızın telefonlarını, çantalarını kontrol edin. Ben bunları kontrol ediyorum ama herkes de yapsaydı bunlar olmayacaktı. Benim canım yandı, başka canlar yanmasın." ifadelerini kullandı.

DOKTOR OLMAYI HAYAL EDİYORDU

Yürekli, Fatmanisa'nın doktor olmayı hayal ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok zor bir acı. Kızımın öldüğü gün sabah olmasını, mezarlığa gitmeyi istemedim. Mezarlığa gidince de eve dönemedim. Çocuğum büyüyünce doktor olacaktı, hayali buydu. Hem kızımın hem de benim tüm hayallerimiz gitti. Çocuğumun hakkını tüm gücümle arayacağım. Onun hakkını aramazsam yavrumun kemikleri sızlar ama ararsam rahat uyuyacak."

Mersin'in Toroslar ilçesinde aynı sınıfta eğitim gören 12 yaşındaki kız öğrenciler Fatmanisa Yürekli ve E.D. arasında 30 Kasım'da okulun tuvaletinde tartışma yaşanmış, E.D. darbettiği Yürekli'yi bıçakla yaralamıştı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı öğrenci, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, tutuklanan E.D. ise çocuk tutukevine gönderilmişti.