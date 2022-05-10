Fatura tartışması yüzünden kiracısını öldürdü

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, sokak üzerindeki iki katlı müstakil evin birinci katında oturan F.M. ve oğlu Hüseyin M. (31) ile ikinci katta oturan kiracıları olan Mevlüt Kapan (35) arasında faturaları ödemediği iddiası ve sürekli sorunların oluşması nedeniyle tekrar tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Hüseyin M., evinden getirdiği tüfek ile havaya bir el ateş ettikten sonra kiracısı Mevlüt Kapan ve olay yerinde bulunan Mehmet Ali G'ye ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan kiracı Mevlüt Kapan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Meram Devlet Hastanesine, parmağından yaralı Mehmet Ali G. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.