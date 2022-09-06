Faul yaptın cinayeti! Futbol maçı kanlı bitti

Küçükçekemce'de geçtiğimiz gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İnşaatta çalışan işçiler ile mahallenin gençleri arasında bir futbol maçı yapıldı. Maç sırasında bir pozisyonda bir faul yapıldı. Bu faul yüzünden iki rakipler birbirine girdi. Tartışma orada sonlandı ancak iddiaya göre mahalleli öfkesini alamayıp inşaat alanını basmaya gitti. Burada yine iddiaya göre olayla hiç alakası olmayan 18 yaşındaki işçi Emin Anlı kalbinden bıçaklandı. Anlı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Konuyla ilgili çalışma başlatan polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken meselenin faul tartışması yüzünden çıktığı iddia edildi. Memleketinden İstanbul'a çalışıp ekmek parası kazanmak için gelen 18 yaşındaki Emin ANli'nin cenazesi ise Kars Digor'a gönderildi.