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Giriş Tarihi: 6.9.2022 14:01

Faul yaptın cinayeti! Futbol maçı kanlı bitti

İstanbul Küçükçekmece’de bir inşaatta çalışan 18 yaşındaki Emin Anlı bir gün önce futbol maçı yapıp faul yüzünden tartıştıkları mahallenin gençleri tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alırken çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Memleketi Kars’tan çalışmak için İstanbul’a gelen Emin Anlı’nın cenazesi Kars Digor’ gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Faul yaptın cinayeti! Futbol maçı kanlı bitti
Küçükçekemce'de geçtiğimiz gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İnşaatta çalışan işçiler ile mahallenin gençleri arasında bir futbol maçı yapıldı. Maç sırasında bir pozisyonda bir faul yapıldı. Bu faul yüzünden iki rakipler birbirine girdi. Tartışma orada sonlandı ancak iddiaya göre mahalleli öfkesini alamayıp inşaat alanını basmaya gitti. Burada yine iddiaya göre olayla hiç alakası olmayan 18 yaşındaki işçi Emin Anlı kalbinden bıçaklandı. Anlı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili çalışma başlatan polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken meselenin faul tartışması yüzünden çıktığı iddia edildi. Memleketinden İstanbul'a çalışıp ekmek parası kazanmak için gelen 18 yaşındaki Emin ANli'nin cenazesi ise Kars Digor'a gönderildi.

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Faul yaptın cinayeti! Futbol maçı kanlı bitti
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