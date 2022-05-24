Faul yüzünden cinayet çıktı

Merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde bulunan bir halı sahada maç yapan F.Ç ve E.K, maç esnasında faul yüzünden tartıştı. Tartışma maçtan sonra sokakta da devam etti. F.Ç ağabeyine Osman Çetin'e E.K'nın kendisine faul yaptığını söyledi. Evinden av tüfeği getiren Osman Çetin, E.K'yı vurarak ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.