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Giriş Tarihi: 24.5.2022 11:07 Son Güncelleme: 24.5.2022 11:10

Faul yüzünden cinayet çıktı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Faul yüzünden cinayet çıktı

Kayseri'de Osman Çetin, halı sahada maç esnasında kardeşi F.Ç'ye faul yapan E.K'yi sokak ortasında av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan E.K hastanede hayatını kaybederken Osman Çetin ise tutuklandı.

Merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde bulunan bir halı sahada maç yapan F.Ç ve E.K, maç esnasında faul yüzünden tartıştı. Tartışma maçtan sonra sokakta da devam etti. F.Ç ağabeyine Osman Çetin'e E.K'nın kendisine faul yaptığını söyledi. Evinden av tüfeği getiren Osman Çetin, E.K'yı vurarak ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Osman Çetin olaydan sonra otomobiliyle kaçarken, yaralanan E.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. E.K burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Osman Çetin ise polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Adliyeye sevk edilen Osman Çetin tutuklanırken, kardeşi F.Ç için ise ev hapsi cezası verildi.

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Faul yüzünden cinayet çıktı
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