Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü! Depremin dehşeti dronla görüntülendi





"SONUMUZUN GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Yaşadığı dehşeti anlatan çiftlik sahibi Yasir Koç, "Biz deprem gecesi buradaydık. Fay hattı çocukların odasından geçiyordu. Son anda çocukları dışarı çıkardım. Büyük bir patlama sesi geldi. Araçlar yer değiştirdik. Toprak 7-8 metre kaydı. Çok korkutucu bir geceydi. Sonumuz geldiği sandım. Gözümüzle yerin yarıldığını gördük. Sanki yerin altından bir şey geçiyordu. Daha sonra yerin altında buharla birlikte sular fışkırdı. O anda sonumuzun geldiğini düşündüm. Hem aşağı doğru yaklaşık 3-4 metrelik bir çökme var. Hem de 7 metrelik bir kayma var. Biz dışarı çıktıktan sonra arabaya bindik. Arabanın farlarını açtıktan sonra buharların çıktığını gördüm. Gün ağardığı zaman her yerde deniz kumu vardı. Depremde meydana gelen patlama nedeniyle 3 gün kulaklarım çınladı" dedi.