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Giriş Tarihi: 1.4.2023 16:50 Son Güncelleme: 1.4.2023 16:55

Fay hattına 7 kilometre mesafedeki bu köyde can kaybı yok

Asrın deprem felaketinde yerli bir olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinin ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Gençobası Mahallesi iki depremi de “az hasarlı” atlattı. Bir tepenin kayalık yamacına kurulan 50 hanelik köyde depremde hasar gören evler oldu ancak can kaybı yaşanmadı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Fay hattına 7 kilometre mesafedeki bu köyde can kaybı yok

Depremde nedeniyle ülke genelinde bir yas olduğunu söyleyen köy sakinlerinden 66 yaşındaki Hasan Dervişoğlu, "Köyümüzde çok şükür can kaybı yaşanmadı. Tek tesellimiz bu. Nurdağı merkezde yaşayan bir köylümüzü kaybettik. Hatta depremden bir önce rahatsızlandığım için çocuklar beni hastaneye götürmüşlerdi. Dönüştü birbirinde çok yakın olan birkaç apartmanın arasından geçerken 'Allah korusun bir deprem olsa bu binalarda yaşayanların hali nice olur' diye endişemi dile getirmiştim. Çünkü binaları yapan ve şu an cezaevinde olan müteahhidin binalarıyla ilgili pek de iyi şeyler anlatılmıyordu. Maalesef bir gün sonra deprem olunca o binalar yerle bir oldu. Evden kendimizi dışarı atınca aklıma ilk orada yaşayan köylümüz geldi. Sonra enkaz altında vefat ettiğini öğrendik" dedi.

KAYALIK ZEMİN KURTARDI

Köylerinin 1950'li yıllarda kurulduğunu söyleyen Dervişoğlu, "Bizimkiler Oğuzeli-Kilis arasındaki bölgede hayvancılık yapıyorlarmış. Buraya gelerek arazi satın alıp yerleşik hayata geçmişler. İki bölgeye ev kurmuşlar. Biri Kömürler, biri de Gençobası olarak büyüdü. Köyümüzün yeri kayalık, fay hattına çok yakın olmamıza rağmen zeminin sağlam olması can kaybını engelledi. Kısmen yıkılan veya hasar gören evlerimiz oldu ama şükürler olsun ki can kaybımız olmadı" diye konuştu.

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Fay hattına 7 kilometre mesafedeki bu köyde can kaybı yok
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